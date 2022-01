Coop e Ipercoop stringono il cerchio delle offerte, e dei prezzi di vendita, garantendo ai vari consumatori italiani un risparmio che praticamente non si era mai visto prima, almeno su alcuni dei modelli che le aziende hanno deciso effettivamente di includere nel volantino.

Le promozioni che troverete descritte nel nostro articolo, sono esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ovvero sono disponibili solamente in negozio, con acquisti effettuabili sull’intero territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop. Al netto di una limitazione tanto lieve, è bene sapere che è comunque possibile richiedere la rateizzazione, nell’esatto momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Correte il prima possibile su questo canale Telegram, sono disponibili incredibili codici sconto Amazon completamente gratis, ed offerte da non perdere.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono ghiottissime

Coop e Ipercoop provano ad imitare i più importanti rivenditori di elettronica, lanciando una serie di offerte molto speciali, dai prezzi sempre più bassi ed economici. I modelli su cui le aziende hanno voluto costruire la propria campagna promozionale, sono tutti relativamente economici, e permettono infatti di raggiungere una spesa non superiore ai 200 euro.

Il più interessante fra tutti è indiscutibilmente il Samsung Galaxy A12, proposto alla cifra finale di soli 149 euro, per il resto le offerte passano per Xiaomi Redmi 9AT, disponibile a 99 euro, oppure l’ancora più economico ZTE Blade A31, in vendita a 69 euro. Tutte le promozioni proposte dalle aziende, possono essere comunque visualizzate premendo questo link, diretto al sito ufficiale in modo da conoscere i singoli prezzi da vicino.