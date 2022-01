Sei stufo e stanco di tutte le chiamate spam che ricevi? I legislatori hanno approvato una legge per affrontare il problema, ma ci sono alcune azioni che puoi intraprendere da solo. I dispositivi Android e gli iPhone sono dotati di funzionalità integrate per bloccare numeri di telefono specifici, mentre gli operatori di telefonia mobile offrono i propri strumenti di blocco.

Diverse app di terze parti, tra cui Hiya, RoboKiller, Truecaller e YouMail, funzionano anche per bloccare le chiamate di telemarketing. E puoi anche registrare il tuo numero di telefono con il Do Not Call Registry della FTC, anche se ciò non impedirà a truffatori e venditori di telemarketing poco affidabili di chiamarti. Diamo un’occhiata a ciascuna opzione.

Bloccare i numeri su iPhone

I robocaller scorrono migliaia di numeri di telefono e molti includono gli stessi prefissi telefonici del tuo numero di telefono. Per bloccarli quando arrivano sul tuo iPhone, apri l’app Telefono e tocca Recenti. Tocca l’icona Info accanto al numero che desideri bloccare e scegli Blocca questo chiamante > Blocca contatto.

Il numero ora è bloccato, ma gli spammer hanno l’abitudine di saltare da un numero all’altro, quindi questo rimedio aiuta solo se il chiamante utilizza lo stesso numero più di una volta.

Con iOS 13 o versioni successive installato sul tuo iPhone, puoi adottare una misura più efficace ma drastica per reprimere le chiamate spam. Vai su Impostazioni> Telefono> Silenzia chiamanti sconosciuti e attiva l’interruttore per Silenzia chiamanti sconosciuti.

Questa funzione silenzia automaticamente tutte le chiamate provenienti da numeri che non sono nei tuoi contatti. Le chiamate vengono inviate alla segreteria telefonica e vengono visualizzate negli elenchi dei recenti in modo da poter rispondere alla chiamata se è legittima.

Bloccare numeri su Android

I passaggi per bloccare i numeri su un telefono Android variano in base al dispositivo e alla versione del sistema operativo. Dovresti essere in grado di aprire l’app Telefono e selezionare le chiamate recenti o la cronologia delle chiamate. Tocca il numero che vuoi bloccare e trova il comando che dice blocca e/o segnala come spam. Quindi confermi l’ordine per bloccare il numero.

Alcuni dispositivi Android ti consentono anche di bloccare tutti i chiamanti sconosciuti. Sebbene il processo vari tra i diversi dispositivi, in genere apri l’app Telefono e vai al menu delle impostazioni. Trova l’opzione per bloccare i numeri e attiva la funzione. Puoi anche aggiungere manualmente i numeri di telefono che desideri bloccare.