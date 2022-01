WhatsApp sta per diventare inaccessibile per tanti utenti inclusi nella nuova lista di grandi esclusioni. Mentre si fanno avanti le novità per quanto riguarda i messaggi vocali l’altra faccia della medaglia mostra un segnale di STOP cui sarà difficile sottrarsi. Scopriamo che cosa sta per succede a Gennaio per la disperazione di tantissime persone.

WhatsApp addio: chiude l’app per migliaia di persone

Il team Meta continua a perseverare nella lungua lotta agli aggiornamenti con lo scopo di sottrarre Telegram ad un predominio commerciale conclamatosi con il cambio policy dello scorso anno.

Un massiccio piano di adeguamento dei termini di utilizzo da parte di Facebook rischia di dichiarare un addio WhatsApp per tante gente. Addio messaggi, niente vocali e nemmeno a parlarne di foto e video condivisi. Ma perché? Lo scopo è garantire nuovi margini di sicurezza ed evitare poderose truffe ai danni degli utilizzatori.

A tagliarsi fuori dai giochi saranno i possessori di Galaxy Trend Lite e il Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e Galaxy Ace 2 tra le file di Samsung. Non mancano grandi addi anche per i device della gamma LG con specifico riferimento a Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual e Optimus L3 II. E non sono i soli.

Ad essere inclusi nella lista nera sono nache nomi illustri come Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II e Optimus F3Q. Tra i Huawei, invece, Ascend G740, Ascend Mate e Ascend D2.

Sony segue la scia dichiarando out of service per i ricercati ed ancora utilizzati modelli Xperia M. Chiudono i giochi Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 e THL W8.