Ci sono altri aggiornamenti in arrivo su WhatsApp per iOS nei seguenti aggiornamenti poiché l’app sta testando un design dell’elenco chat rinnovato per un’interfaccia utente più chiara. Con ciò, l’applicazione prevede di rimuovere alcuni elementi dell’interfaccia utente.

Come riportato da WABetaInfo, WhatsApp vuole migliorare la sua pagina dell’elenco delle chat con un design più chiaro. Il team di WhatsApp ha rimosso nella versione 22.1.71 le opzioni “Elenchi di trasmissione” e “Nuovo gruppo”.

WABetaInfo rileva che queste opzioni sono presenti nell’app da anni, ma poiché gli utenti possono già creare nuovi gruppi all’avvio di una nuova chat, questa funzione dovrebbe solo sostituire l’opzione “Broadcast”.

Secondo la pubblicazione, in un futuro aggiornamento, l’app porterà un nuovo modo di gestire i “Broadcast” all’interno dell’elenco dei contatti dell’utente, che sarà disponibile quando l’utente toccherà lo stesso pulsante “Avvia nuova chat” in alto a destra.

Novità anche per i tweaks

In questi giorni WhatsApp ha anche iniziato a testare nuovi tweak per l’app. In un aggiornamento futuro, l’app è impostata per aggiungere le foto del profilo dei tuoi contatti nelle notifiche ogni volta che qualcuno ti invia un messaggio. Con ciò, ogni volta che ricevi una nuova notifica su WhatsApp, apparirà il nome del contatto e la sua immagine del profilo.

Non solo, WhatsApp vuole anche distinguere se qualcuno ha risposto o menzionato in una chat di gruppo. Ad esempio, attualmente, se qualcuno ti risponde in un gruppo, ricevi una notifica che dice che qualcuno ti ha risposto. Ora, con questa versione beta, WhatsApp riconosce anche quando qualcuno ti ha menzionato in una chat di gruppo.

Se non hai familiarità con WhatsApp, ti consente di rispondere a qualcuno facendo scorrere il dito da sinistra a destra in un messaggio. Per essere menzionato, invece, è necessario che l’utente scriva “@” quindi il tuo nome in una chat di gruppo.