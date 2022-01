Le occasioni attivate da Unieuro sono tra le migliori dell’ultimo periodo, gli utenti possono davvero pensare di spendere molto meno di quanto visto in passato, garantendosi letteralmente l’accesso all’Olimpo delle offerte più scontate sugli smartphone di ultima generazione.

Le promozioni attualmente rese disponibili da Unieuro, sono effettivamente state attivate ovunque in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati dagli utenti che si recheranno fisicamente presso i negozi, ma anche da coloro che si collegheranno virtualmente all’e-commerce dell’azienda. Il pregio di questa seconda opzione riguarda anche la spedizione presso il domicilio, è sempre gratis per chi spende più di 49 euro.

Unieuro: offerte dai prezzi così bassi non si erano mai viste

Unieuro riprende le migliori offerte delle scorse settimane, abbassando ulteriormente i prezzi di vendita dei prodotti che tutti gli utenti stavano sperando di acquistare. La campagna promozionale si concentra più che altro sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero sui prodotti acquistabili a meno di 299 euro.

Il più costoso è il Samsung Galaxy A52s, un modello da poco lanciato sul mercato nazionale, affiancato dall’eccellente Realme GT Master Edition, il dispositivo dalle ottime prestazioni e dal design decisamente accattivante, in vendita a 289 euro. Non mancano anche prodotti meno costosi, come lo Xiaomi Redmi 10, un’ottima alternativa per il rapporto qualità/prezzo, disponibile a 159 euro.

Per approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di premere qui, visualizzerete nel dettaglio tutte le singole pagine.