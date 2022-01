Samsung ha concluso il 2021 con la maggior parte dei suoi smartphone di punta aggiornati dai più recenti dispositivi S, Note, Fold e Flip a quelli più recenti. La società sta ora iniziando a implementare l’aggiornamento sui cellulari che non sono nel gruppo di priorità assoluta. Di conseguenza, l’aggiornamento stabile della One UI 4.0 è ora disponibile per Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy W22 5G.

L’aggiornamento basato su Android 12 è ora disponibile per la versione internazionale del Samsung Galaxy S10 Lite, codice modello SM-G770F. Il firmware porta il numero di versione G770FXS6FULA e include la patch di sicurezza Android per dicembre 2021. Inoltre, Samsung ha rilasciato l’aggiornamento One UI 4.0 per il Galaxy W22 5G, il modello Galaxy Z Fold3 specifico per la Cina.

Galaxy S10 Lite sta già ricevendo il nuovo update

One UI 4 offre tutte i dettagli introdotti dall’azienda nell’attuale generazione della sua skin proprietaria, come promesso. Naturalmente, molte innovazioni sono state ispirate dalla versione sottostante di Android 12. Ad esempio, abbiamo alcuni aggiornamenti dell’interfaccia utente e il motore di temi basato su sfondi. Questa è solo la prima versione di One UI 4.0 e prevediamo che Samsung continuerà a rilasciare nuove versioni.

Dato lo stato del Galaxy W22 5G come Z Fold3 rinominato, potremmo aspettarci che sia compatibile con Android 13 e possibilmente Android 14. Queste versioni includeranno quasi sicuramente One UI 5 e One UI 6. Tuttavia, non è noto se il Samsung Galaxy S10 Lite riceverà ulteriori aggiornamenti.

Con la maggior parte dei suoi device che eseguono già Android 12, possiamo aspettarci che Samsung inizi a inviare l’aggiornamento ai suoi telefoni di fascia media. Molto probabilmente l’aggiornamento arriverà prima sui telefoni più recenti, anche se arriverà anche su alcuni cellulari del 2020.