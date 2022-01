Xiaomi ha iniziato a implementare l’aggiornamento della versione stabile MIUI 13 sui tablet Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro all’inizio di questa settimana. Dopo il Mi 12, questo è il secondo telefono della serie Xiaomi a ricevere l’ultimo aggiornamento di sistema. Include varie funzionalità, come la possibilità di collegare telefoni cellulari e tablet Xiaomi. Di conseguenza, i tablet Xiaomi ora possono scambiare dati in modo più fluido con i telefoni Xiaomi.

I caratteri tipografici di sistema sono stati modificati anche nel sistema MIUI 13. I nuovi MiSan sono visivamente più evidenti e più facili da leggere. Inoltre, l’aggiornamento migliora l’effetto di adattamento dello schermo orizzontale di 3000 programmi utilizzati regolarmente. Esso Include anche una funzione per il trasferimento dei codici di verifica. Il codice di verifica viene ora ricevuto tramite il cellulare e incollato direttamente sul tablet. Per chi scatta tante foto, ora le immagini acquisite con il telefono possono essere automaticamente trasmesse in streaming al tablet per la visualizzazione.

MIUI 13 introdurrà diverse nuove funzionalità

La serie Xiaomi Mi Pad 5 ora ha un’opzione finestra gratuita grazie alla MIUI 13. Richiamando la barra delle applicazioni e trascinando un’icona nell’applicazione, puoi aprire una mini finestra. A parte il tablet Xiaomi, abbiamo appreso oggi che Xiaomi Mi MIX 4 riceverà l’aggiornamento MIUI 13 e non sarà un utente beta interno. Questa è la versione stabile di MIUI13 13.0.2.0.SKMCNXM e ha una dimensione di circa 4,9 GB.

In precedenza, abbiamo appreso che la versione stabile della MIUI 13 dovrebbe essere disponibile entro la fine di gennaio 2022. Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Mi Pad 5 Pro e Xiaomi Mi Pad 5 sono inclusi nel lotto iniziale.

Come puoi vedere, il Mi MIX 4 non era uno di questi. In ogni caso, sta ottenendo la sua parte dell’aggiornamento. Inoltre, Xiaomi ha svelato il programma di aggiornamento della MIUI 13.