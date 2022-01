Siraj Raval ha provato quasi tutti i modi possibili per estrarre criptovalute dalla sua Tesla Model 3 del 2018.

Ha eseguito un software di mining bitcoin gratuito sul suo Apple Mac mini M1 e ha alimentato il computer collegando un inverter alla presa di corrente da 12 volt situata nella console centrale della sua auto.

Ha anche collegato l’unità di elaborazione grafica o GPU interconnesse al “frunk” della sua Tesla, facendo funzionare queste macchine con la batteria interna dell’auto.

Ma il modo preferito di Raval per coniare criptovalute come Ethereum è usare JavaScript per hackerare la CPU nativa della sua Tesla. La CPU è il computer interno dell’auto che aiuta con la navigazione del sistema. Anche se rischia di invalidare la garanzia della sua auto, Raval dice che ne vale la pena.

“È molto più veloce ed è molto più efficiente dal punto di vista energetico“, ha spiegato Raval, che afferma che quando il prezzo dell’ethereum ha raggiunto il picco nel 2021, guadagnava fino a 800 al mese per entrambi.

Il minatore di Bitcoin Alejandro de la Torre afferma che, in definitiva, il mining da una Tesla è proprio come connettersi a qualsiasi altra fonte di alimentazione.

“La componente principale è il prezzo dell’elettricità. Se è più economico farlo attraverso un veicolo elettrico, allora così sia”, ha detto de la Torre.

Come estrarre criptovalute con una Tesla

Nel 2018, Chris Allessi, che ha detto alla CNBC di essere stato il primo rivenditore di auto elettriche del Wisconsin, ha deciso di armeggiare con la sua Tesla.

Non è una novità per Allessi, noto anche come K-Man sul suo canale YouTube, che costruisce auto elettriche personalizzate nel tempo libero e si autodefinisce un moderno Doc Brown, il personaggio del film “Ritorno al futuro” che trasforma un’auto in una macchina del tempo.

“Mi piace l’elettricità e costruire cose. Tu mi dai un motore elettrico, io ti do un prodotto finito”, ha detto.

Simile a Raval, Allessi ha provato un paio di modi diversi per trasformare la sua Tesla Model S in una piattaforma di mining di criptovalute.

In ambito industriale, il mining di criptovalute è il processo ad alta intensità energetica in cui le macchine di tutto il mondo contribuiscono con la loro potenza di calcolo alla rete complessiva, al fine di creare nuove monete e convalidare le transazioni di token esistenti. Lo fanno eseguendo software specializzato che elabora complicate equazioni matematiche. Per partecipare, essenzialmente tutto ciò che serve è un computer e l’alimentazione.

Allessi ha provato a estrarre bitcoin collegando un Bitmain Antminer S9, un tipo di mining rig utilizzato specificamente per coniare la criptovaluta più popolare al mondo, direttamente nella batteria della sua auto, con l’aiuto di un inverter di potenza. L’inverter regola la tensione della batteria elettrica di Tesla a un livello compatibile con il suo Antminer.

Allessi ha anche utilizzato con successo il firmware interno del veicolo per estrarre altcoin.

Si possono estrarre anche AltCoin

“Non è stato un grosso problema“, ha detto in merito al processo per collegarlo. Ha usato il computer e lo schermo integrati nell’auto per navigare su una pagina web che aveva creato appositamente per estrarre il token. “Potrei eseguire il programma di mining all’interno del browser”, ha spiegato Allessi.

Di tutte le tecniche che Raval ha provato, la più redditizia prevede un mix di hacking nel computer interno di Tesla, oltre a collegare le GPU direttamente al motore elettrico dell’auto.

Raval utilizza JavaScript per creare un’app Web in grado di recuperare dati dalla sua Tesla e, in alcuni casi, modificarli.

“È un computer con le ruote. È così semplice entrare in questa macchina“, ha detto Raval, che descrive il processo come essenzialmente un dirottamento del firmware interno dell’auto per consentire un maggiore consumo di energia.