MediaWorld show: offerte e sconti al 60% su tanti smartphone

Gli sconti che MediaWorld ha deciso di attivare in questi giorni, riescono davvero a far risparmiare gli utenti, grazie alla presenza di un buonissimo numero di modelli in promozione, tutti distribuiti a prezzi veramente molto bassi e convenienti.

Il volantino è perfettamente in linea con le aspettative della maggior parte di noi, ciò sta a significare che gli acquisti sono raggiungibili anche sull’e-commerce di MediaWorld stessa, senza però avere a disposizione la spedizione gratuita (sarà necessario pagarla, indipendentemente dal livello di spesa). In alternativa sarà possibile recarsi personalmente in negozio, senza vincoli in merito alla regione di appartenenza.

MediaWorld: tantissimi sconti a disposizione degli utenti

Il volantino Mediaworld avvicina gli utenti ai prodotti di casa Samsung, il focus sul brand dell’azienda sudcoreana è molto forte, con possibilità di risparmio decisamente notevoli. Il top di gamma che l’azienda ha deciso di includere nella campagna, è nientemeno che il Samsung Galaxy S21, il migliore dispositivo del 2021, uno dei più richiesti in assoluto dal pubblico italiano, oggi disponibile ad un prezzo pari di 649 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Correndo invece verso il basso, arriva un altro prodotto molto interessante, è il Samsung Galaxy A22, la cui cifra necessaria per l’acquisto corrisponde a soli 199 euro. Naturalmente il volantino non si limita ai soli prodotti elencati nell’articolo, se volete conoscere ogni singolo prezzo da vicino, consigliamo comunque il collegamento al sito di MediaWorld, vi aspettano tantissime offerte.