IPTV tra rischi e multe: il 2022 sarà l'anno della fine della pirateria

IPTV e tutte le altre soluzioni che fanno parte della pirateria, potrebbero scomparire in questo 2022. L’annuncio della Guardia di Finanza era molto atteso: il corpo si impegnerà per identificare tutti coloro che si servono di questi abbonamenti illegali.

IPTV: Guardia di Finanza e forze dell’ordine unite per distruggere la pirateria

Continuano a persistere i controlli in tutto il paese, proprio con l’obiettivo di rendere la vita più semplice hai licenziatari che si occupano di pay TV. Purtroppo esistono tantissime piattaforme illegali che stanno riuscendo a portare acqua al proprio mulino con tanti nuovi utenti che pagano un massimo di 10 € al mese.

Le ultime indagini avrebbero condotto ad un vero e proprio focolaio di furbetti, i quali erano tutti a Varese e provincia. 1800 persone sono state identificate e multate.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.