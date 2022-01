A quanto pare la guerra dei social non si ferma, dopo la batosta incassata da Instagram quando Tik Tok è stato riconosciuto come il social più scaricato nel 2021, la piattaforma powered by Meta vuole riprendersi il trono conquistato precedentemente con tanto sudore, per farlo arriveranno presto delle grosse novità, ad annunciarle direttamente Adam Mosseri, attraverso il proprio account Twitter.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022