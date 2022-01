Senza Green Pass non vai da nessuna parte. La cosiddetta Certificazione Verde Covid-19 è essenziale per accedere alle strutture pubbliche e private dislocate nell’intera penisola italiana. Serve quel benedetto QR Code che certifichi il ciclo di vaccinazioni previsto fino alla dose Boost.

Molti si sono chiesti se sia possibile evitare la stampa del documento che potrebbe deteriorsarsi. Molti hanno risolto prevedendo la creazione del Certificato con l’app Immuni. Altri, invece, sono stati più furbi adottando un metodo rapido per l’esibizione del Green Pass. Oggi scopriremo quanto sia semplice creare un widget gratuito per pranzare al ristorante o prendere un caffè per le vie del centro storico.

Creare un Widget per il Green Pass

Immuni ed IO richiedono di accedere all’app per mostrare il codice. Una cosa scomoda specialmente se dobbiamo inserire codici segreti o identificarci con impronte digitali. Nel marasma di app contenute nel nostro telefono è spesso difficile individuare la risorsa immediatamente. Il widget è la nostra migliore chance di evitare inutili sprechi di tempo.

Per procedere utilizzeremo una nota applicazione chiamata StoCard disponibile gratuitamente per dispositivi Android. Sarà sufficiente iscriversi al servizio ed Aggiungere una Carta tramite l’apposita funzione. Scegliamo Certificazione Verde e scansioniamo il nostro QR Code. In alternativa si può inserire l’ID Univoco del Certificato dalle app IO ed Immuni. Il gioco è fatto.

A questo punto andiamo sulla Home e scegliamo la voce Widget tenendo premuto su un’area vuota del display. Individuiamo quello di Stocard e scegliamo di mostrare il QR Code in anteprima. Ingrandiamo a piacimento così da rendere più leggibile il codice ai verificatori C-19 ed abbiamo finito. Comodo vero? Sapevi di questa possibilità? Spiegaci come eventualmente hai risolto.