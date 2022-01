In questi giorni Esselunga è stata in grado di lanciare una campagna promozionale di altissimo livello, con la quale cercare di invogliare gli utenti a mettere mano al portafoglio per cercare di spendere il meno possibile, anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione.

Tutti gli sconti sono stati attivati direttamente nei punti vendita fisici, senza però apporre vincoli o limitazioni in merito alle effettive disponibilità sul territorio. In parole povere, il cliente che vorrà effettuare l’acquisto, potrà decidere di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia (non però sull’e-commerce aziendale). Coloro che spenderanno poi più di 199 euro, potranno anche richiedere il Tasso Zero, ovvero il pagamento diretto tramite conto corrente bancario, ma senza interessi.

Aprite il canale Telegram dedicato ad Amazon per ricevere codici sconto gratis ed accedere ad una lunghissima serie di offerte dai prezzi molto più bassi del normale.

Esselunga: nuove offerte su smartphone e tecnologia

Nuove offerte speciali vi attendono da Esselunga, interessanti smartphone risultano essere in promozione in un volantino pieno di occasioni e di prezzi decisamente abbordabili. Il più performante tra i modelli è sicuramente lo Xiaomi Mi 11 lite 5G, un terminale commercializzato nel corso del 2021, impreziosito dal display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, nonché 8GB di RAM ed una fotocamera principale da 64 megapixel, in vendita a soli 319 euro.

Sotto i 130 euro di spesa, invece, ecco arrivare l’ottimo Samsung Galaxy A02s, il cui prezzo si aggira appunto attorno ai 129 euro, ma anche uno smartphone per anziani, il Brondi da 79 euro. Le offerte di Esselunga non terminano assolutamente qui, scopritele in esclusiva premendo questo link.