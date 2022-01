Coop e Ipercoop sono geniali, con l’inizio dei saldi invernali hanno deciso di attivare una campagna promozionale che possa spingere gli utenti a mettere mano al portafoglio per acquistare la tecnologia di ultima generazione, senza però obbligarli a spendere cifre incredibilmente elevate.

Arriva dunque un volantino ricchissimo di soluzioni dai prezzi sempre più bassi e convenienti, pensate per invogliare anche i più restii all’acquisto di nuovi prodotti. Tutte le compravendite possono essere completate in esclusiva nei punti vendita, in questo modo sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di risparmiare al massimo delle possibilità.

Non perdetevi questo canale Telegram, regala ogni giorno tantissimi codici sconto Amazon gratis ed elenca le migliori offerte attualmente disponibili.

Coop e Ipercoop: tantissime offerte con prezzi sempre più bassi

Anche Coop e Ipercoop provano a buttarsi nella mischia di aziende pronte a tutto pur di invogliare gli utenti ad acquistare la tecnologia mobile, con una campagna promozionale che punta fortissimo sulla fascia bassa della stessa. Gli utenti possono effettivamente pensare di spendere al massimo 149 euro, e godere ugualmente di discrete prestazioni generali.

I dispositivi effettivamente in promozione raggiungono il proprio apice con il Samsung Galaxy A12, un terminale in vendita appunto a 149 euro, di recente commercializzazione sul territorio nazionale. Riducendo la spesa e le aspettative, ecco arrivare i vari Xiaomi Redmi 9AT, ma anche ZTE Blade 3, con prezzi che scendono addirittura a rispettivamente 99 e 69 euro. Se volete scoprire e conoscere da vicino la campagna promozionale, non dimenticatevi di aprire subito questo link.