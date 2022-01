Comet è splendida: offerte shock con prezzi quasi azzerati

Le offerte di Comet raggiungono livelli davvero mai visti prima d’ora, i prezzi sono molto bassi e spingono gli utenti a mettere mano al portafoglio per acquistare i migliori prodotti in circolazione, godendo nel contempo di un risparmio veramente importantissimo.

Il volantino è esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati in ogni singolo negozio sul territorio, alla stessa stregua del sito ufficiale di Comet. Coloro che decideranno di affidarsi all’e-commerce, troveranno una selva di prodotti a prezzi bassi, impreziositi dalla possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui comunque la spesa dovesse avere un valore complessivo superiore ai 49 euro.

Ricordatevi del seguente canale Telegram dedicato ad Amazon, ogni giorno vengono regalati codici sconto gratis e tantissime offerte.

Comet: questi sconti vi fanno impazzire di gioia

Una nuova campagna promozionale è stata lanciata da Comet, con scadenza fissata al 19 gennaio, ed all’interno un buonissimo quantitativo di smartphone dai prezzi decisamente più bassi del normale. Come al solito suddividiamo l’analisi in due parti, i top di gamma sono i più quotati del periodo, attualmente sono in vendita Xiaomi Mi 11T Pro, il cui prezzo è di 649 euro, passando anche per Oppo Reno6 Pro, finalmente a 699 euro, Galaxy Z Flip3, il foldable più amato a 799 euro, ed anche Oppo Find X3 Neo, disponibile a 549 euro.

Entro i 400 euro di spesa, la rosa di modelli acquistabili sia amplia non poco, i migliori sono sempre Galaxy S20 FE, Motorola Edge 30 Lite, Redmi 9C, Xiaomi 11 lite 5G, Galaxy A52s, Motorola Edge 30 o anche Xiaomi redmi Note 10. Quanto indicato è solamente un estratto di ciò che vi attende da Comet, scoprite le migliori offerte qui.