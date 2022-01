Vodafone è interessata a proseguire la sua campagna promozionale anche nel corso di questo 2022. Il provider vuole essere un rivale sempre attuale per Iliad e per le sue tariffe low cost. In tal senso, tutti i clienti che decidono di effettuare l’operazione di portabilità potranno beneficiare di una grande tariffa. Alla Giga 150 di Iliad, Vodafone oppone la sua Special 100 Giga.

Vodafone, un 2022 con partenza super grazie alla tariffa low cost da 100 Giga

La Special 100 Giga è una delle migliori ricaricabili del momento. I clienti che scelgono questa tariffa avranno la possibilità di accedere a consumi senza limiti per effettuare chiamate e per l’invio degli SMS. Al tempo stesso gli abbonati avranno a loro disposizione anche 100 Giga per la connessione di rete.

Il prezzo previsto per questa iniziativa sarà di 8,99 euro con un rinnovo ogni trenta giorni. Gli abbonati interessati dovranno corrispondere esclusivamente una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Per tutti gli utenti che andranno a sottoscrivere una nuova SIM con il gestore inglese, Vodafone assicura anche una garanzia inedita. Il provider ha infatti previsto costo bloccato almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Gli abbonati quindi non potranno ricevere rimodulazioni né sui prezzi né sulle soglie di consumo durante il primo semestre dalla sottoscrizione della tariffa.

Tutti coloro che sono interessati a questa promozione potranno chiedere ulteriori informazioni presso uno degli store ufficiali del gestore sul territorio nazionale. Per gli attuali abbonati di Iliad è inoltre previsto anche il beneficio dell’attivazione online per l’offerta.