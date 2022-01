Unicredit cade nuovamente nell’occhio del ciclone per mano di una truffa phishing che ha come obiettivo il portafogli dei propri clienti. Nulla da recriminare all’azienda che ha sempre palesato al massima attenzione agli affiliati ed elevati livelli di sicurezza. La minaccia arriva dall’esterno con soldi che spariscono nel giro di qualche minuto da conti correnti e carte di credito o prepagate.

Unicredit tenta di salvare il salvabile dopo la truffa: il messaggio che potresti ricevere merita attenzione

In termini di privacy Unicredit è nei primi posti ma contro l’iniziativa degli utenti di fronte alla nuova truffa è costretta ad alzare le mani e salvare il salvabile. Si parla di un blocco immediato dei profili bancari che in realtà non ha ragione d’essere. Si richiedono le credenziali di accesso con un messaggio fortemente contraddittorio che riproponiamo qui a seguire.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT