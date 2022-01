Twitter ha rivelato che sta testando uno strumento chiamato ‘citazione tweet con reazione’, che consente agli utenti di incorporare una copia di un tweet in una foto o in un video invece di rispondere semplicemente con il testo.

Secondo Twitter, la funzionalità è attualmente in fase di test su iOS. Se hai accesso alla funzione, nel menu dei retweet comparirà un pulsante ‘Cita Tweet con reazione’. Quando lo tocchi, verrai indirizzato a una schermata in cui puoi acquisire una foto o un video per sovrapporre il tweet o sceglierne uno dal rullino fotografico.

Twitter continua ad aggiornare la propria piattaforma

Uno degli sviluppatori di questa funzionalità di Twitter ha risposto all’annuncio con un tweet di citazione di reazione, permettendoci di vedere come sarebbero apparse le reazioni agli utenti. Identica alle risposte video di TikTok, che Instagram ha recentemente preso in prestito per la sua funzione Reels, la funzione è simile alle risposte video di TikTok. Twitter ha anche aggiunto nuovi modi per condividere i tweet, come l’opzione per incorporare un tweet in un messaggio o in una storia Snapchat a dicembre 2020.

Alcuni utenti di Twitter, però, hanno espresso la preoccupazione che questi tweet con citazioni di reazione possano essere usati come veicolo per molestie. Sebbene sia relativamente semplice per la piattaforma regolare i tipici tweet di citazione, è più difficile scansionare i contenuti di una foto o di un video in modo programmatico. Non è nemmeno chiaro se sarai in grado di disattivare i tweet di reazione, in modo simile a come fai con lo strumento di tag di foto di Twitter, o limitare chi può rispondere ai tuoi tweet, in modo simile a come puoi con le risposte.