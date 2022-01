I prezzi sono quasi azzerati da Trony, gli utenti possono davvero fare i conti con una campagna promozionale piena zeppa di occasioni molto speciali, assolutamente in grado di invogliare i consumatori all’acquisto di prodotti originariamente molto costosi.

Per risparmiare al massimo da Trony, dovete comunque sapere che è strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, infatti la campagna non risulta essere al momento attiva sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. In aggiunta, al superamento dei 199 euro di spesa è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, con pagamento automatico diretto tramite il conto corrente bancario.

Trony: le offerte che nessuno si aspettava

Trony ne ha davvero per tutti, con la propria campagna promozionale riesce a rendere felici gli utenti che volevano risparmiare al massimo delle proprie possibilità, attivando una serie di riduzioni fino al 9 gennaio 2022. Il modello di punta dell’intero volantino è il solito Galaxy S21, uno dei più desiderati dell’anno appena trascorso, oggi acquistabile a 699 euro. Coloro che invece vorrebbero acquistare il primo foldable della propria vita, potranno spendere 749 euro per mettere le mani sul Galaxy Z Flip3.

Le restanti promozioni sono legate a dispositivi decisamente più economici, i quali sono rappresentati da Galaxy A52s, Vivo Y21, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10 o similari, tutti proposti a cifre che non superano i 369 euro di spesa complessivi. Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino Trony, non perdetevi il sito ufficiale.