TCL è leader nell’elettronica di consumo a livello mondiale. Durante il CES 2022, l’azienda è stata premiata dall’IDG (International Data Group) per il suo impegno nel mondo dell’innovazione.

L’azienda è stata incoronata come la più innovativa del momento. Ha ricevuto l’Innovation Award of Mini LED Display Technology, per il servizio inedito e di qualità offerto con la nuova TV Mini LED X925 Pro in 8K. Successivamente è stata premiata anche con il premio “The Most innovative Award of the Year” per i suoi smart glasses (occhiali intelligenti) TCL NXTWEAR AIR. Infine, ha vinto l’Eye Protection Innovation Award of The Year per il nuovo tablet TCL NXTPAPER 10s. I premi, scelti e assegnati da una giuria di esperti globali e media influenti, sono stati consegnati il 6 gennaio. Diamo un’occhiata ad alcuni elementi chiave dei tre prodotti premiati.

TV X925 PRO di TCL

Ve ne abbiamo già parlato tra le novità del CES 2022, la TV Mini LED proposta quest’anno da TCL è la prima TV con retroilluminazione Mini LED di terza generazione. Dispone di tecnologia di visualizzazione OD Zero. Il televisione in 8K Mini LED da 85″ offre un’esperienza rivoluzionaria e un audio senza eguali, tutto racchiuso in un design ultrasottile e con Google TV integrata. Inoltre, offre un’esperienza audio che riempie l’intera stanza con i driver Onkyo-tuned. Avrai l’impressione di essere su un palcoscenico.

TCL NXTWEAR Air

Trattasi dei nuovi occhiali intelligenti di seconda generazione proposti da TCL. Un design premium e una tecnologia impeccabile. Indossare questi smart glasses equivale a visualizzare uno schermo di 140 pollici distante 4 metri, un po’ come se fossimo in una sala cinematografica. Guardare film, programmi e persino la grafica dei videogiochi che ami sarà un’esperienza completamente diversa. Le lenti sono intercambiabili e il dispositivo ha un peso complessivo di soli 75 grammi.

Tablet NXTPAPER 10s

L’obiettivo principale di questo prodotto è proteggere i tuoi occhi a qualsiasi costo. La luce blu del dispositivo, infatti, è stata ridotta proprio con questo intento. Lo scopo è regalare un’esperienza che sia molto simile a quella con la carta. CI sono 10 strati protettivi che permettono ai colori di essere naturali senza affaticare gli occhi. Il display ottenuto dalla combinazione di tutti questi servizi è uno schermo la cui luce blu si riduce di oltre il 50%. La ciliegina sulla torta è la presenza di un sistema antiriflesso che facilita ancor di più la lettura dello schermo.