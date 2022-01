Netflix: ecco l'Horror di nuova generazione, El Paràmo - Terrore invisibile

Il nuovo anno ha portato su Netflix tantissimi nuovi contenuti, proprio a rispecchiare anche la voglia di novità da parte degli utenti. Si tratta di un nuovo genere di film, il quale viene reputato come folk horror.

Di natura spagnola in un film che prende il nome di El Pàramo – Terrore Invisibile, sta riscuotendo un gran successo proprio come tutte le altre pellicole e produzioni della nazione latina.

Questa la descrizione del film, il quale attualmente si trova stabilmente all’interno della famigerata Top 10 dei film marchiati Netflix:

“Nel XIX secolo, una famiglia isolata è visitata da un’entità malvagia che si nutre di terrore. Riuscirà il piccolo Diego a salvare la madre dalla belva… e da se stessa?”

Netflix: El Pàramo stupisce nonostante la sua narrazione a tratti lenta e dilatata nel tempo

In molti, soprattutto dopo aver visto il trailer, si aspetterebbero molto più azione e i classici momenti horror che caratterizzano da sempre il genere.

La storia si svolge in Spagna intorno al 1800 dopo che alcune guerre hanno compromesso gravemente il paese. La vita nelle campagne risultava in quel periodo molto comune, così come le privazioni e la violenza.

Secondo quanto riportato all’interno delle principali recensioni, la curiosità su viene sempre di più mentre il film prosegue. L’obiettivo sarà quello di capire cosa sta accadendo al Lucìa e al piccolo Diego.

I pareri fino ad ora sembrano disparati, ma la presenza all’interno dei primi 10 film del momento lascia intravedere un gran successo alla lunga per questa pellicola fuori dal comune.