Quel che sembrava solo un sogno per i fan sfegatati di Harry Potter, potrebbe adesso diventare realtà grazie agli studi di famosi scienziati cinesi basati sulla “piegatura della luce“.

Harry Potter: alcuni scienziati realizzano il mantello dell’invisibilità!

Il nuovo materiale studiato prende il nome di Quantum Stealth. Esso permetterebbe di “piegare” la luce rendendo cosi la persona o l’oggetto colpito quasi invisibile, offrendo agli studiosi la possibilità di realizzare una tecnologia che riprenderebbe fedelmente quanto fino ad ora ritenuto soltanto frutto dell’immaginazione dell’autrice della saga più famosa di sempre.

Il mantello dell’invisibilità di Harry Potter è soltanto uno degli strumenti che hanno fatto sognare giovani e non e l’idea di poter assistere alla sua effettiva realizzazione non può che entusiasmare gli appassionati.

Il brevetto depositato dalla Hyperstealth Technology descrive quelli che saranno i meccanismi adottati dagli scienziati allo scopo di dar vita a un “mantello dell’invisibilità” riferendo il necessario impiego di un gran numero di lenti da accostare l’una all’altra per poter rifrangere la luce.

Gli studiosi sottolineano l’impatto rivoluzionario del nuovo materiale, che sembrerebbe essere in grado di garantire un effetto mai visto né ottenuto tramite l’adozione di materiali differenti. Nonostante ciò resta da scoprire quale sarà la soluzione alla quale l’azienda farà ricorso per risolvere quello che sembra essere l’unico intoppo della nuova tecnologia, cioè la capacità di funzionare soltanto a una distanza limitata.

Senza alcun dubbio i risultati saranno decisamente interessanti e la realizzazione di un mantello dell’invisibilità non lascerà indifferenti i fan del mago di Hogwarts che potranno essere in grado di aggirarsi passando inosservati in qualsiasi luogo proprio come Harry Potter.