Gli iPhone SE sono la trovata di Apple per portare sul mercato uno smartphone dal costo leggermente più contenuto, leggermente rispetto ai modelli della stessa gamma della concorrenza. Anche quest’anno il colosso statunitense dovrebbe presentarne uno, ma i leak non fanno ben sperare per alcuni aspetti. Anche a questo giro infatti a livello di design non c’è da aspettarsi molto.

Il primo iPhone SE rilasciato aveva un design sostanzialmente identico a quello del 5s con solo pochi aggiornamenti. Il secondo, quello del 2020, aveva un design identico all’iPhone 8 e per quello del 2022 ci si aspetta la stessa scelta. In sostanza, a livello estetico non ci sarà alcuna differenza. Per quanto si trattai del modello economico di Apple, tale scelta potrebbe sicuramente aver qualche ripercussione durante le vendite.

iPhone SE: cosa aspettarsi

Secondo i leak legati agli iPhone SE, nel caso si voglia avere tra le mani un modello economico, ma comunque con un design non lasciato al caso allora bisogna aspettare il modello del 2024, una distanza non indifferente visto che si parla di altri due anni e qualche mese.

Tornando al modello che verrà presentato quest’anno, bisognerà fare i conti quindi con un design di prima della comparsa dei notch o dei vari fori. Tale aspetto potrebbe essere in realtà quasi un punto di forza visto che tutt’ora non tutti sopportano tale trovata a livello estetico. Sarà interessante vedere come il mercato reagirà all’arrivo del terzo modello economico, l’iPhone SE 2022. Guardando ai dati recenti di Apple, il successo è quasi assicurato.