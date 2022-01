Invoxia è l’azienda produttrice del nuovo collare smart per cani. Ispirandosi agli smartwatch di colossi come Apple e Samsung, incentrati sul benessere degli utenti e quindi in grado di eseguire funzionalità che permettono di tenere traccia dei parametri vitali, il nuovo Smart Dog Collar sarà sicuramente un accessorio molto apprezzato da tutti i proprietari di animali domestici.

Invoxia Smart Dog Collar permetterà di monitorare i parametri vitali dei propri cuccioli!

Smart Dog Collar è il nuovo collare dotato di intelligenza artificiale attraverso il quale sarà possibile monitorare i parametri vitali dei propri animali domestici. L’azienda Invoxia ha sviluppato la nuova tecnologia insieme ad un’equipe di veterinari al fine di garantire la totale sicurezza dei cuccioli.

A prescindere dall’aderenza e dalla lunghezza del pelo del cane, il collare sarà in grado di offrire informazioni attendibili sulla frequenza cardiaca del cucciolo e di indicare i suoi spostamenti grazie alla presenza di un GPS. Il nuovo Smart Dog Collar, inoltre, appare capace di informare il proprietario del cucciolo quando quest’ultimo compie azioni come abbaiare, mangiare, bere o dormire. Inoltre, sarà in grado di fornire informazioni riguardanti lo stato di salute del cucciolo anche in caso di anomalie. Abbinando il collare a uno smartphone tramite Wi-Fi o Bluetooth sarà inoltre possibile conoscere gli spostamenti del cane e rintracciarlo in caso di smarrimento.

Il costo dello Smart Dog Collar è di 99,00 dollari. Sarà possibile acquistarlo soltanto a partire dalla prossima estate e, stando alle notizie più recenti, sarà disponibile esclusivamente per cani di taglia media e grande.