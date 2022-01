Nelle ultime ore è stato scovato un nuovo e strano bug di rete che riguarda l’operatore francese Iliad. Non è la prima volta che se ne parla ma precedentemente si pensava fosse colpa dello smartphone.

I devices sono però diversi e sembra che in maniera altrettanto molto sporadica lo stesso identico bug si verifichi anche su Android: quindi, sembra confermato, è un problema della rete. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: un bug fa perdere le chiamate

Potrebbe capitarvi di essere in giro con il vostro smartphone con SIM iliad, internet va alla perfezione. Appare “4G” e sembrerebbe tutto tranquillo. Un occhio attento però noterà che le tacche del segnale telefonico sono però assenti. Questo problema si tende ad ignorare, pensando di essere in una zona con scarsa copertura, e avendo internet perfettamente funzionante non ci si fa caso.

In realtà pur essendo in 4G e navigando alla perfezione, lo smartphone è totalmente scollegato per quanto riguarda la parte voce ed SMS. Di conseguenza non si riceve nessuna chiamata/SMS, il telefono viene indicato come non raggiungibile, nonostante si navighi in 4G e non si può chiamare o inviare SMS, ottenendo “Errore di chiamata”.

Vi accorgerete solamente del problema quando qualcuno prova a chiamarvi e non siete mai reperibili ma rispondete su WhatsApp e simili e ti fa notare il problema, oppure, quando provate a chiamare e vi appare la scritta “errore di chiamata”. L’unica soluzione per ovviare il problema è attivare/disattivare la modalità aereo e riavviare lo smartphone.