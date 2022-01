Con Expert gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una serie di campagne promozionali veramente invitanti, tutte pensate per agevolare l’acquisto di alcuni dei prodotti più in voga del periodo, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Le soluzioni che sarà possibile trovare all’interno dell’articolo, sono da considerarsi effettivamente disponibili globalmente sul territorio; in altre parole, gli acquisti potranno essere indistintamente completati sia recandosi in negozio, senza vincoli regionali, che tramite il sito di Expert. L’unico aspetto da tenere in considerazione, in questo secondo caso, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna presso il domicilio.

Expert: ecco le migliori offerte della giornata

La spesa da Expert è davvero ridottissima, infatti i consumatori si ritrovano a poter approfittare di prodotti sempre più scontati, anche nel momento in cui volessero mettere le mani sulla fascia alta della telefonia mobile. I top di gamma inclusi nel volantino spaziano dal minimo previsto per l’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 549 euro, per salire verso Apple iPhone 12 Mini a 649 euro, oppure l’ottimo Oppo Reno6 Pro, attualmente disponibile all’acquisto a 749 euro.

Nel mezzo trova posto una selva di occasioni dai prezzi veramente ridottissimi, tutti rientranti nei 400 euro complessivi; in particolar modo troviamo Redmi 9A, Realme C11, Oppo A94, TCL 20L, Realme 8i, Motorola Moto G30, Vivo Y72 o anche Oppo A54s. Tutti distribuiti alle condizioni raccontate in precedenza.