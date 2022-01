Euronics super: offerte segrete con sconti del 60% sugli smartphone

Euronics, nuove occasioni e prezzi in caduta libera nel volantino più pazzo delle ultime settimane in Italia e non solo.

Euronics non vuole essere assolutamente da meno, in confronto a tutte le altre realtà del territorio nazionale, per questo ha deciso di mettere a disposizione degli utenti la propria campagna promozionale, per cercare di invogliarli ad acquistare prodotti di tecnologia di ultima generazione.

Le offerte migliori sono limitate, dovete infatti ricordare che la maggior parte delle soluzioni di Euronics, prevede vincoli territoriali, ovvero gli acquisti possono essere completati, almeno ai prezzi indicati, solo ed esclusivamente presso specifici negozi sul territorio. Al netto di un limite molto importante, è comunque prevista la rateizzazione senza interessi, quando gli utenti spenderanno una cifra superiore (complessiva) ai 199 euro.

Euronics non finisce mai di stupire: tutte le offerte più speciali

Euronics punta a raggiungere un livello di risparmio decisamente importante, infatti i prodotti maggiormente interessanti appartengono alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, con la punta di diamante rappresentata dall’Oppo A94, un prodotto su cui l’azienda ha lavorato molto e dall’estrema importanza. Il suo prezzo finale di 299 euro è assolutamente abbordabile, se considerato che integra un display AMOLED, oltre ad un comparto fotografico di assoluto rispetto.

Sfogliando le pagine del volantino, scopriamo comunque anche l’esistenza di tablet Android di altissimo livello, quali sono Lenovo Tab P11 proposto a 299 euro, affiancato anche dall’ottimo Lenovo Tab M10 Plus, più economico dato proprio il prezzo finale di 199 euro. Per maggiori informazioni vi potete comunque collegare direttamente al sito di Euronics.