Coop e Ipecoop cercano di accorciare le distanze nei confronti dei principali rivenditori di elettronica italiani, con il lancio di una campagna promozionale che possa spingere l’utente a completare gli acquisti in negozio, grazie proprio alla presenza di offerte dai prezzi sempre più bassi.

In contrasto con la precedente soluzione discussa sempre qui su TecnoAndroid, è importante sapere che in questo caso gli acquisti possono essere effettuati solamente nel momento in cui ci si recherà presso il punto vendita, non sarà possibile richiedere la spedizione presso il domicilio. Indipendentemente da tale “limitazione”, è comunque prevista la possibilità di richiedere il Tasso Zero, con una spesa complessiva del valore superiore ai 199 euro.

Coop e Ipercoop: questi sconti sono davvero invidiabili

Prezzi assurdi sono stati attivati da Coop e Ipercoop, garantendo ai vari consumatori un risparmio decisamente importante sui prodotti di fascia bassa più richiesti del periodo. Il volantino tocca infatti smartphone in vendita ad una cifra che non supera i 149 euro, infatti il più costoso fra tutti è chiaramente il Samsung Galaxy A12, un dispositivo da poco lanciato sul mercato nazionale, e dalle discrete prestazioni generali.

Coloro che invece non vorranno spendere più di 10 euro, potranno comunque pensare di mettere le mani sulla coppia di ZTE Blade A31 e Xiaomi Redmi 9AT, entrambi proposti a soli 69 e 99 euro. In questo caso le prestazioni sono decisamente ridottissime, ma sono comunque garantite le funzionalità basilari, con una buona autonomia generale.