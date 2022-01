Comet convince tutti gli utenti a correre in negozio per completare gli acquisti, con il lancio di una campagna promozionale veramente invitante e convincente, al suo interno si possono trovare numerosi sconti speciali applicati sia su prodotti di alto livello, che più economici.

Il volantino non si discosta dalle solite soluzioni previste dall’azienda, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono anche essere completati direttamente online sul sito ufficiale. Questi prevede di base la spedizione gratuita diretta presso il domicilio, richiedendo solamente una spesa complessiva del valore superiore ai 49 euro. Non manca comunque la rateizzazione senza interessi, richiedibile da qualsiasi consumatore, nel momento in cui la sua spesa dovesse valicare i 199 euro.

Comet è inarrestabile: i suoi prezzi sono da primato

Prezzi assurdi sono stati lanciati da Comet in questi giorni, la campagna promozionale effettivamente attiva fino al 19 gennaio, promette un risparmio importante anche sull’acquisto di smartphone di fascia altissima. Nell’insieme di modelli in promozione spicca chiaramente il Samsung Galaxy Z Flip3, il foldable lanciato dall’azienda sudcoreana nel 2021, oggi disponibile a 799 euro.

Volendo restare nella stessa fascia di prezzo, con prestazioni altrettanto interessanti, non sono nemmeno da trascurare Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale è di 569 euro, ma anche Oppo Reno6 Pro da 699 euro e l’ottimo Xiaomi 11T Pro, in vendita nel periodo corrente a 649 euro. I migliori sconti del volantino Comet, nel caso in cui vogliate approfondirli, sono raccolti premendo questo link.