Nuove lista assurda di offerte Carrefour dai prezzi veramente scontatissimi, gli utenti sono pronti a spendere molto meno del previsto per raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato, grazie a soluzioni quasi mai viste prima.

Spendere poco con Carrefour potrebbe davvero essere molto più semplice del previsto, in nostro aiuto accorre un volantino che riesce a garantire l’accesso ad una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi bassi, tutti messi a disposizione in ogni singolo negozio sul territorio nazionale. Coloro che acquisteranno, potranno comunque fare affidamento su garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour shock: queste offerte sono da capogiro

Carrefour attira i consumatori alla ricerca di dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ancora meglio se la spesa finale dovesse essere inferiore ai 100 euro. Il dispositivo incluso nel volantino è l’ottimo TCL 20S, un terminale che ha visto la luce del mercato nel 2021, e che l’azienda ha deciso di infarcire di buone specifiche tecniche generali.

Gli aspetti più positivi ed importanti riguardano l’autonomia, garantita dal componente da 4000mAh, il display, un pannello pari a 6,22 pollici ma IPS LCD con risoluzione massima HD+, nonché una memoria espandibile tramite microSD, che parte da 32GB. Il comparto fotografico è rappresentato da 2 sensori da 12 megapixel, con scatti complessivamente sufficienti, almeno per la fascia di appartenenza.

Per vedere da vicino il prodotto, prima di decidere se recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, potete affidarvi al sito dell’azienda.