I prezzi attivati da Bennet sono decisamente molto più bassi del normale, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un elenco approfondito di sconti specialissimi, sia per quanto riguarda l’acquisto di smartphone, che di prodotti di tecnologia in generale.

Occasioni veramente interessanti sono state attivate in questi giorni da Bennet nei vari punti vendita fisici, gli utenti si ritrovano a fare i conti con una campagna promozionale assolutamente in grado di promettere un risparmio importante, ma sopratutto piena disponibilità sull’intero territorio nazionale. L’accesso non è limitato, mentre la garanzia legale applicata su ogni dispositivo, promette la possibilità di riparare gratuitamente eventuali difetti di fabbrica.

Bennet: offerte da non perdere attive per breve tempo

Tantissimi sconti sono stati inclusi da Bennet all’interno di un volantino che vuole sicuramente dare il meglio di sé, catturando l’attenzione degli utenti amanti del brand Apple. Il prodotto su cui ha maggiormente puntato, è senza ombra di dubbio l’Apple iPhone 11, un modello in vendita da ormai qualche anno, ma ancora perfettamente in grado di competere con i principali prodotti del 2021, dato il prezzo finale pari a soli 549 euro.

Per quanto riguarda invece la fascia più bassa del mercato, non mancano soluzioni decisamente economico, tutte proposte a meno di 179 euro, quali possono essere il solito Galaxy A12, ma anche Vivo y21, Oppo A16 o un discreto Alcatel 1Q. Le altre offerte non discusse nell’articolo sono visionabili online sul sito.