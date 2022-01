Asus ha annunciato i nuovi laptop durante l’evento “Incredible Unfolds”. “Siamo orgogliosi della nostra capacità di offrire soluzioni brillanti alle persone di tutto il mondo, dagli utenti business ai creativi, ai gamer e ad altri ancora”, dichiara Samson Hu, co-CEO di ASUS. La nuova linea è pensata per utenti sempre più tecnologici, che necessitano di velocità, prestazioni, tutto racchiuso in dispositivi sottili e leggeri.

Zenbook 17 Fold OLED (UX9702)

Il primo laptop con display OLED pieghevole da 17,3 pollici al mondo. Lo schermo si piega in due schermi con rapporto 3:2 da 12,5 pollici l’uno (risoluzione 1920×1280). Sono utilizzabili con tastiere full-size e il touchpad ErgoSense Bluetooth dell’azienda. Avrai più dispositivi in uno: Laptop, Tablet, Tastiera On-Screen, Book ed Extend. Il touchscreen è PANTONE Validated, certificato TÜV Rheinland contro l’affaticamento degli occhi. Presente anche la certificazione Dolby Vision HDR e audio Dolby Atmos con quattro altoparlanti. Il chip integrato è il nuovo Intel Visual Sensing Controller, in sinergia con la fotocamera IR HD e Windows Hello. La webcam, invece, è di 5 MP. La durata della batteria è ottimizzata anche per la ricarica veloce. Incluse anche porte USB-C e funzioni innovative con IA.

Asus Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401)

Un’edizione speciale in occasione del 25° anniversario dalla missione spaziale di 600 giorni dell’Asus P6300. Il design, infatti, è ispirato allo spazio in una tonalità specifica di grigio. Questo dispositivo punta a motivare gli utenti ad oltrepassare i propri limiti. Caratteristica esclusiva di questo laptop è il ZenVision, un display di 3,5 pollici presente sulla parte esterna del telaio che permette di visualizzare messaggi e altre animazioni. Conforme ai protocolli dell’US Space Systems Command Standard SMC-S-016A, resiste a temperature da -24° a 61° e vibrazioni da 20 a 2000 Hz. Monta un processore Intel Core i9 Serie H di dodicesima generazione, grafica Intel, 32 GB di RAM. Supporta anche la rete wireless Intel WiFi 6E.

Zenbook 14 OLED (UX3402)

Portatile di 14 pollici ultra potete e leggero. Look moderno e design audace, disponibile nei colori: Aqua Celadon e Ponder Blue. Ottima qualità audio e delle immagini per un’esperienza completa. Presente anche la certificazione DisplayHDR True Black 500. Integrati processori Intel Core di ultima generazione e grafica Intel con 16 GB di RAM e batteria di lunga durata. Supportate anche svariate porte comprese due di tipo USB-C.

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

Realizzato con cerniera ErgoLift a 360 gradi con cui puoi regolare il display NanoEdge di 16 pollici con un rapporto schermo-body dell’87%. Ideale per lavorare, studiare e per l’intrattenimento. Incluso un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e grafica Intel con 16 GB di memoria RAM. WiFi di tipo dual band che supporta anche WiFi Master per Chrome OS di Asus che rende la connessione ancor più veloce. La webcam è in FHD con copertura retrattile quando non in uso. Inoltre, sono presenti pacchetti di programmi utili per videoconferenze e altre piattaforme perfette per chi lavora o studia da remoto.

ExpertBook B5 (B5402C e B5402F)

La nuova lineup di laptop ultraleggeri sono disponibili sia nella tradizionale forma a conchiglia sia in quella convertibile a 360°. Offrono portabilità e flessibilità. Dotati di display da 14 pollici, si aggiungono ad altri laptop pensati per i clienti aziendali. Design minimalista in alluminio e lega di magnesio-alluminio per renderli ancor più leggeri. Processore incluso di Intel, così come la grafica. RAM di 48 GB. Presente anche uno slot per l’aggiunta di uno stilo. La batteria può durare un giorno intero. Questi modelli puntano molto anche alla sicurezza dei dati personali dell’utente con sensore per le impronte digitali, fotocamera IR face-login e chip TPM 2.0.

ASUS ProArt Display (PA169CDV)

Display di 15,6 pollici in 4K UHD con tecnologia Wacom EMR per la compatibilità con il pennino ProArt Pen. Pensato per i creator professionisti, soddisfa le specifiche per la certificazione DisplayHDR 400. Si può inclinare in base alle proprie esigenze. Il pennino ProArt Pen ti darà la sensazione di scrittura manuale, è leggero, senza batteria e compatibile con ASUS Dial.

ASUS TUF Gaming F15 e F17

I portatili TUF Gaming F15 e F17 con processori Intel Core i7-12700H e GPU NVIDIA offrono prestazioni di gioco eccezionali. Presente anche uno switch MUX hardware che aggira lo svantaggio tipico dei laptop da gioco, che inviano al display i frame della GPU attraverso la grafica integrata della CPU. Sarà possibile utilizzare Armoury Crate per ridurre la latenza e migliorare le prestazioni in media del 5-10%. Sono integrate anche delle ventole Arc Flow a 84 lame ancora più potenti e sottili. Il risulto è una riduzione del rumore del 13% e un aumento delle prestazioni. Elevata anche la frequenza d’aggiornamento delle opzioni di visualizzazione. Questi nuovi laptop presentano anche nuovi design ispirati agli anime.

TUF Dash F15

Questo dispositivo è stato lanciato l’anno scorso ma l’azienda ha realizzato una nuova versione per il 2022, più potente, con un hardware più recente e mantenendo uno spessore sotto i 20 mm. Sottile, leggero, ma potente. Sarà possibile ricaricarlo anche con un power bank, ovunque tu sia.