Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli e qui ogni utente è sottoposto ogni giorno e senza ombra di dubbio dettato dai malwares, i piccoli problemi malevoli hanno infatti goduto di una grandissima espansione negli ultimi anni che gli ha portati a pullulare nel web e rendere potenzialmente esposto ogni utente.

Questi programmi dannosi per diffondersi sfruttano delle App chiamate droppers le quali inizialmente hanno le parvenze di up normali solo che una volta installate assumono il controllo del device iniziando a copiare tutti i dati contenuti in memoria.

Il rischio di incappare in uno di questi programmi non è altissimo ma aumenta sensibilmente se si ha l’abitudine di scaricare eseguibili dal web, meglio attenersi agli stores dal momento che al loro interno sono condotti controlli periodici e sono davvero pochissimi i malware si in grado di sfuggirvi.

App malware da non installare