Amazon ha stilato un nuovo accordo con Stellantis. Nei prossimi anni le due aziende saranno protagoniste di una serie di progetti a livello globale per rivoluzionare le nostre auto e proporci la loro idea di guida del futuro. Lo scopo di questa partnership è unire sostenibilità e tecnologie di ultima generazione.

Con Amazon, Stellantis potrà includere nei suoi veicoli una serie di innovazioni digitali: cloud computing, Intelligenza Artificiale, machine learning e nuove esperienze utente inedite. Ci sarà il contributo di modelli di veicoli iconici ormai distinguibili tra tanti altri: Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat, and Peugeot. Il CEO Andy Jessy dichiara che Amazon negli ultimi due decenni ha costruito nuove tecnologie ed esperienze digitali che hanno rivoluzionato per sempre la cultura dell’innovazione. Questi anni di ricerca e sviluppo stanno dando i primi frutti concreti grazie a queste collaborazioni. Degna di nota anche un’altra collaborazione annunciata durante il CES, con la NASA.

Guida del futuro al CES 2022: esperienza personalizzabile e interconnessa con Amazon e Stellantis

“Abbiamo usato le nostre capacità e abilità per migliorare le vite dei consumatori in tutto il mondo attraverso prodotti e servizi come Alexa, Kindle, Fire TV, e con AWS abbiamo aiutato aziende e compagnie con le loro industrie. Siamo grati di poter collaborare con Stellantis per trasformare i loro veicoli e stravolgere il concetto di esperienza utente alla guida. Stiamo lavorando a nuove soluzioni che aiuteranno Stellantis ad accelerare la produzione di veicoli interconnessi e personalizzabili. Ogni momento in auto sarà Smart, sicuro e su misura. Insieme, creeremo le fondamenta di un nuovo movimento che trasforma le auto tradizionali in un nuovo concetto di auto basate su software e nuove tecnologie”.