Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo Wireless Car Charger Pro nel corso del suo evento del 28 Dicembre 2021, quando abbiamo assistito ad una serie di interessanti innovazioni tra cui l’anteprima sulla nuova UI Tablet in arrivo.

L’azienda si è focalizzata sulla necessità di intervenire sul restringimento massivo dei tempi di ricarica nei percorsi in auto. Si è discusso in merito ad un sistema che garantisce una potenza di uscita pari a 50W con possibilità di ottenere una ricarica rapida in modalità senza fili. Niente cavetti sparsi per l’autoveicolo e telefono carico in un battito di ciglia.

Xiaomi WCCP: ricarica fulminea in una manciata di minuti

Che sia per semplice svago o per lavoro ci si trova spesso nelle condizioni di uscire in auto e ritrovarsi con il telefono completamente scarico. In questi casi la soluzione migliore potrebbe essere il WCCP Xiaomi, un sistema di ricarica ad ancoraggio efficiente e facile da usare.

Smartphone nudi o dotati di cover possono essere allogiati molto facilmente agendo sul morsetto a vite. Il componente viene fornito anche di una doppia porta USB_C ed USB_A oltre che dal cavo. La ricarica avviene in modalità Xiaomi Wireless che esprime paralleli limiti circa la capacità massima di ricarica per alcuni modelli, così come esplicitato in chiaro dalla stessa compagnia Il Mi 10 Ultra, ad esempio, non può essere portato al 100%.

Il prezzo di lancio in crownfounding per questo nuovo prodotto è di 48€ al cambio attuale con un prezzo finale al pubblico che rispecchierà il listino di circa 51€ al lordo di particolari promozioni.