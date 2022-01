WindTre apre il suo 2022 nel segno della grande convenienza per gli utenti. I clienti che decidono di sottoscrivere una tariffa con l’operatore arancione avranno accesso ad una serie di occasioni low cost con ampie soglie di consumo. Una particolare ricaricabile per il pubblico è la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Il gestore ha deciso di confermare la WindTre Star+ anche nei giorni successivi alla stagione natalizie. Confermato anche il bundle della ricaricabile che prevede soglie di consumo quasi illimitate con i costi migliori del mercato della telefonia in Italia.

Il pacchetto a disposizione di tutti gli abbonati prevede consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare verso tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo mensile della promozione sarà di soli 7,99 euro con pagamento a trenta giorni.

Così come per altre ricaricabile previste nei listini di WindTre anche per questa ricaricabile il gestore ha previsto una serie di condizioni da rispettare. In primo luogo, gli utenti dovranno versare un contributo extra di 10 euro per la ricezione della SIM.

In maniera speculare, tutti coloro che sono interessati ad attivare questa ricaricabile dovranno anche provvedere all’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad può portare ad un attesa sino a tre giorni lavorativi.

Per provvedere con la sottoscrizione della SIM e della promozione, i clienti possono rivolgersi presso un punto vendita ufficiale di WindTre.