Windows 11 è il nuovo OS di casa Microsoft che non tutti possono avere. Chi è riuscito a completare l’installazione e godere delle nuove funzionalità tecnico-graifche riscontra però qualche errore di programmazione. L’ultimo portato alla luce dagli utenti è quello relativo alla sostituzione dei colori in alcune regioni della palette. Bug che si verifica in fase di editing immagini su display di tipo HDR. Ecco cosa sappiamo.

Windows 11 in preda alle visioni: fastidioso bug rende impossibile la vita degli editor

Le circostanze in cui si verifica la trasmutazione delle aree bianche in tonalità di giallo non erano e non sono chiare a Microsoft che si è messa al lavoro per offrire una soluzione al problema. Non una cosa positiva per i creatori di contenuti che fanno appello alo sviluppatore per un pronto fix.

Il bug colpisce la versione Windows 11 21H2 per una descrizione condivisa dalla società dalla quale si apprende che vari editor di immagini e schermi con compatibilità HDR possono presentare il suddetto problema. Ma questo non è sicuramente l’unico sintomo. i tester hanno appreso che questo rappresenta soltanto l’apice del dilemma che si riconduce ad un’errata interpretazione dei colori.

La compagnia di Redmond spiega che:

“Questo problema si verifica quando alcune API Win32 di color-rendering restituiscono informazioni o errori imprevisti in condizioni specifiche.

Non tutti i programmi di gestione del profilo colore sono interessati e le opzioni del profilo colore disponibili nella pagina Impostazioni di Windows 11, incluso il Pannello di controllo colore Microsoft, dovrebbero funzionare correttamente”

Non sembra esserci al momento una soluzione tampone o definitiva con l’azienda che lavora a stretto giro per garantire la normalità. Non c’è nemmeno una data ufficiale per il rilascio del correttivo che si presume possa giungere entro fine mese.