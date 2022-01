Gli smartphone sono distribuiti a prezzi veramente convenienti da Unieuro, con l’ultima campagna promozionale, l’azienda è stata in grado di segnare un nuovo punto di svolta per tutti gli utenti che stavano effettivamente aspettando il momento giusto per iniziare a risparmiare il più possibile.

Il volantino che potrete trovare raccontato nell’articolo, è caratterizzato dalla più ampia disponibilità sul territorio nazionale, ciò sta a significare in altre parole, che gli acquisti possono essere tranquillamente completati praticamente ovunque in Italia, con la sola aggiunta del sito ufficiale. Questi amplia le possibilità, poiché ad ogni modo il cliente potrà decidere di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui dovesse spendere più di 49 euro.

Unieuro: questi sconti sono da far girare la testa

Unieuro spinge gli utenti a mettere mano al portafoglio con l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia a prezzi decisamente più bassi del normale, focalizzando più che altro la propria attenzione su smartphone legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ovvero con una spesa che non supera i 299 euro.

I modelli di cui consigliamo l’acquisto sono sicuramente Realme GT Master Edition, dalle eccellenti prestazioni e dal prezzo complessivamente ridotto, nonché Xiaomi Redmi 10 e Galaxy A52s, entrambi disponibili alle condizioni indicate in precedenza. Per i dettagli del volantino che vi abbiamo raccontato direttamente nell’articolo, ricordiamo essere disponibile il sito ufficiale di Unieuro, al suo interno si potranno anche scoprire le migliori offerte legate alle altre categorie merceologiche.