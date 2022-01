Con l’arrivo del 2022, Eolo ha deciso di abbassare nuovamente il prezzo della sua offerta Eolo più, ancora disponibile sia in tecnologia FWA che in fibra FTTH.

Come già successo dal 16 al 30 Novembre 2021, attualmente è possibile attivare l’offerta a 19.90 euro al mese per i primi 12 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Eolo Più a prezzo scontato per i primi 12 mesi

Per attivare questa offerta, ricordiamo disponibile sia per nuovi che già clienti dell’operatore, è possibile scegliere tra l’installazione standard, gratuita per tutte le nuove attivazioni, e l’installazione rapida opzionale, garantita entro 5 giorni lavorativi al prezzo di 49.90 euro una tantum. Una volta attivata l’offerta, quest’ultima vi metterà a disposizione chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, il modem EOLOrouter e una connessione internet illimitata.

Nel caso si vogliano aumentare questi limiti di velocità, i clienti possono attivare i pacchetti aggiuntivi +Intrattenimento e +Studio e Lavoro, ottenendo fino a 100 Mbps in download e fino a 10 Mbps in upload in tecnologia FWA, oppure fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload in tecnologia FTTH. Come già accennato, l’offerta è disponibile sia in FTTH che in FWA, ma in entrambi i casi sono previsti fino a 30 Mbps in download e fino 3 Mbps in upload.

Con +Intrattenimento, questi ultimi sono un indirizzo IP statico e pubblico attivabile tramite Area Clienti, una configurazione dedicata allo streaming e al gaming online e un servizio digitale a scelta tra quelli disponibili. Con +Studio e Lavoro è prevista invece una configurazione dedicata per lavorare e studiare da casa, ma anche 12 mesi gratis di Microsoft 365 Personal. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.