Resistenti ad acqua e polvere, con raggi di curvatura assurdi e colori vividi. Sono gli smartphone display che potrebbero evolversi dal semplice touchscreen a qualcosa di molto futuristico nel giro di pochi mesi.

A dettare legge sul nuovo dispositivo in questione è il Professore Homei Miyashita, della Meiji University, a capo di un team che starebbe per realizzare qualcosa di veramente unico al mondo, ovvero un display sensoriale attraverso cui assaporare piatti tipici e specialità internazionali della cucina. Curiosi di scoprire questa incredibile innovazione per palati fini? Bene, vediamo di cosa si tratta.

Lo smartphone diventa per veri intenditori con la prossima invenzione incredibile

Ci saremmo potuti aspettare qualsiasi cosa ma certamente non un TTTV (Taste the TV). Cos’è? un modulo rotante a dieci cilindri aromatici che se miscelati possono riprodurre fedelmente il sapore del cibo. La miscela così composta viene spruzzata su una pellicola rotante ed è così possibile assaporare le prelibatezze.

“L’obiettivo è consentire alle persone di vivere un’esperienza simile a quella che proverebbero mangiando in un ristorante dall’altra parte del mondo, anche stando a casa”

Sebbene una TV con schermo leccabile non sia una grande prospettiva le applicazioni pratiche traslate in chiave portable possono essere moltissime, a partire dagli smartphone. Le trasmissioni culinarie potrebbero acquistare parecchi punti da un’applicazione del genere. La domanda sorge spontanea: “Funziona davvero?”.

Una studentessa dell’Università ha testato il prodotto prima di giudicare. Il campione di dolce al cioccolato sullo schermo ha fornito ottimi riscontri. In merito è stato detto:

“Un po’ come il cioccolato al latte. È dolce come una salsa al cioccolato”

Potrebbe arrivare una versione commerciale del display ad un costo di circa 770 euro. Vi lasciamo con il video.