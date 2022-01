Il gigante dello streaming potrebbe dominare il piccolo schermo, ma è anche diventato famoso per la sua abitudine di non far durare gli spettacoli.

E il 2021 è stato un bagno di sangue particolare, con 16 spettacoli che sono stati cancellati.

Sebbene alcuni di questi 16 spettacoli fossero scelte oscure di cui probabilmente non avevi sentito parlare – come “Hit & Run”, “The Duchess” o la serie dominatrice “Bonding”, ci sono state anche diverse cancellazioni di alto profilo che hanno fatto scalpore.

Ad esempio, la serie fantasy “Cursed”, una versione sexy e grintosa della storia di King Arthur con Katherine Langford (“13 Reasons Why”) e diretta da Frank Miller (“300”, “Sin City”), ha ottenuto l’ascia dopo solo una stagione.

Serie simili con grandi star attaccate includono la sitcom di Jamie Foxx, “Dad, Stop Embarrassing Me!”, lo spettacolo di Kevin James “The Crew”, ambientato nel mondo della NASCAR e interrotto a luglio dopo la prima a febbraio, l’epopea di supereroi “Jupiter’s Legacy” con Josh Duhamel e Leslie Bibb, e ovviamente il tanto acclamato adattamento live-action dell’epico anime “Cowboy Bebop” con John Cho – che ha provocato un’ondata di messaggi devastati dai fan e dal cast.

Lista serie e film cancellate nel 2022

La piattaforma non ha fornito ragioni particolare per nessuna di queste serie cancellate, ma a prescindere dai motivi purtroppo non potranno piu’ fare parte della libreria di Netflix.

Ecco l’elenco completo degli spettacoli tagliati di quest’anno: