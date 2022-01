Almeno da marzo dello scorso anno, LinkedIn ha lavorato su una funzione di sala audio dal vivo in stile Clubhouse. Ora è programmato per il lancio questo mese come parte di una nuova piattaforma di eventi.

Secondo LinkedIn, l’obiettivo è consentire agli utenti di organizzare stanze virtuali e altri tipi di dibattiti come meglio credono. Gli host potranno regolare i dibattiti, mentre i partecipanti potranno comunicare tra loro sia durante che dopo gli eventi. Gli strumenti interni di LinkedIn verranno utilizzati per gestire gli eventi.

LinkedIn rilascerà presto le sue sale audio

LinkedIn inizialmente spera che i membri della sua forte comunità di creatori (persone che creano e distribuiscono materiale su argomenti come l’avanzamento di carriera) conducano eventi. LinkedIn spera di coinvolgere le aziende più grandi nella gestione di eventi in futuro.

In primavera sarà disponibile una versione video della funzione. Gli organizzatori non saranno autorizzati a far pagare l’ingresso per il momento, poiché LinkedIn non ha piani per eventi a pagamento.

Quando è iniziata la pandemia di COVID-19, le persone bloccate a casa stavano cercando metodi per comunicare tra loro da remoto e la Clubhouse è cresciuta in popolarità (l’approccio del solo invito ha creato anche un’aria di esclusività). Altre grandi aziende tecnologiche, tra cui Facebook, Twitter e Discord, hanno sviluppato le proprie versioni di sale audio dal vivo.

LinkedIn potrebbe essere un po’ in ritardo per la festa, ma la sua interpretazione del formato potrebbe essere un successo a lungo termine, con molti dei suoi utenti pronti a imparare da individui disposti a contribuire con le proprie competenze, esperienze e idee.