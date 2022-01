Il colosso Instagram ha recentemente iniziato a testare il feed in ordine cronologico. A dicembre, il CEO di Instagram Adam Mosseri aveva annunciato che il social avrebbe reintrodotto il Feed della home page in ordine cronologico.

Non era stata comunicata una data precisa ma oggi è lo stesso CEO a dare il via ai test su questa funzionalità, e non solo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram: via i test del feed in ordine cronologico

Alcuni utenti avranno la possibilità di scegliere fra tre diverse modalità di visualizzazione del Feed: con “Home” si avrà la stessa esperienza disponibile ora, con “Favorites” si potranno vedere i post provenienti da una lista di profili scelti dall’utente mentre con “Following” si avrà il tanto desiderato Feed in ordine cronologico.

Come accennato, per ora si tratta semplicemente di test riservati a pochi utenti: con tutta probabilità, entro la fine del 2022 tutti i profili di Instagram riceveranno questa possibilità. Ovviamente dovremo attendere ancora un anno per il completamento della funzione, ma già che l’azienda ha iniziato a testarla, significa che siamo a buon punto.

Ecco le parole di Adam Mosseri su Twitter: “Stiamo iniziando a testare la possibilità di passare da tre diverse visualizzazioni sulla schermata iniziale (due delle quali ti darebbero la possibilità di vedere i post in ordine cronologico). Speriamo di lanciarli presto. E c’è dell’altro“. Che dire, non vediamo l’ora!.