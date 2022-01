Iliad si impone in questo inizio del 2022 come il provider più conveniente per i clienti che intendono modificare il loro piano tariffario per la telefonia mobile. Ancora per qualche giorno, gli abbonati che andranno ad attivare una ricaricabile con il gestore francese potranno optare per i vantaggi della Giga 150.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

La Giga 150 può essere definita già come la promozione più vantaggiosa del 2022. I clienti che attivano questa promozione avranno a loro disposizione un ticket che prevede consumi illimitati per effettuare le telefonate, SMS da inviare a tutti i contatti della rubrica ed anche 150 per navigare in internet. Per il rinnovo della promozione è prevista una spesa di 9,99 euro ogni mese con soglia di attivazione pari a 10 euro.

I costi e le soglie di consumo di questa ricaricabile rappresentano soltanto una parte dei vantaggi di Giga 150. I clienti che scelgono di sottoscrivere la tariffa, infatti, avranno anche a loro disposizione la tecnologia 5G. Il gestore francese, in tal senso, ha deciso di modificare la sua strategia rispetto a TIM e Vodafone. Le reti internet di ultima generazione saranno infatti disponibili per tutti gli abbonati completamente a costo zero, senza la necessità di aggiungere soglie extra alla promozione.

Nel 2021 Iliad ha portato il suo 5G in ben 20 città del nostro Paese. Come ovvio, per il nuovo anno l’aspirazione del gestore francese è quello di ampliare ancora oltre la copertura. Le città compatibili con il 5G sono destinate ad aumentare già nei prossimi mesi.