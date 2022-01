Le ultime indiscrezioni hanno parlato di una probabile data di lancio dell’attesissimo Huawei P50 Pro, disponibile per il momento solamente nel mercato cinese. La presunta data di lancio, riguarda infatti il mercato globale.

La data, secondo quanto confermato dall’account Twitter di Huawei Malaysia, è il 12 Gennaio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei P50 Pro: ecco la data di lancio sul mercato globale

Una notizia entusiasmante per i fan dell’azienda che, aveva introdotto Huawei P50 lo scorso Luglio con la promessa del rilascio della variante Pro ad Agosto, salvo poi rilasciare solamente la versione standard. Inizialmente dotato di chipset Kirin 9000 a 5nm e HarmonyOs, la versione in vendita vedrà l’adozione di Snapdragon 888 e il software EMUI 12.

Huawei P50 Pro, ricordiamo, è dotato di un display OLED da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, dimming PWM ad alta frequenza di 1440 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz (2700 x 1228 pixel) e 450 PPI. Sul dispositivo è presente un nuovo sistema di fotocamere a doppio anello composto da una fotocamera True-Chroma da 50 MP (a colori, apertura f/1.8, OIS), una fotocamera True-Chroma da 40 MP (MONO, apertura f/1.6), una ultragrandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 64 MP.

Anteriormente è presente una fotocamera selfie punch-hole da 13 MP con apertura f/2.4. Entrambe queste fotocamere sono dotate di molte modalità tra cui cinemagraph, zoom audio, time-lapse, ultra grandangolare, video Dual-View, modalità notte, macro, ritratto, modalità pro, slow-movie, scatto a raffica e tante altre. Il chipset, come già detto, sarà un Qualcomm Snapdragon 888 con un processore octa-core. Non ci resta che attendere per maggiori dettagli.