L’Home Hub, un tablet da 8,4 pollici per il controllo di tutti i dispositivi domestici connessi in casa, è stato uno dei prodotti che Samsung ha presentato durante al CES 2022. Ulteriori informazioni al riguardo sono state ora rilasciate dalla società. L’Home Hub sarà in grado di connettersi a qualsiasi prodotto nell’ecosistema SmartThings, inclusi gli elettrodomestici Samsung, al momento del lancio.

Di conseguenza, può informarti sulla quantità di elettricità utilizzata dai tuoi elettrodomestici e se devono essere puliti. I cuochi casalinghi scopriranno un hub di ricette in cui possono creare liste della spesa e piani pasto. Questi sono solo alcuni degli scenari delineati da Samsung per l’Home Hub. Secondo l’azienda, il software AI del dispositivo anticiperebbe le tue esigenze e ti presenterebbe tali informazioni nel momento preciso in cui le richiedi.

Home Hub: ancora nessuna notizia sul rilascio globale

Samsung ha anche annunciato il supporto per il prossimo standard Matter, che dovrebbe consentire all’hub di collegarsi a dispositivi di altri produttori. Secondo le fotografie rilasciate da Samsung, l’Home Hub esegue Android, il che implica che potrebbe essere utilizzato anche come un tablet convenzionale. Il dispositivo include anche due altoparlanti, due microfoni e l’assistente Bixby dell’azienda. Il tablet verrà fornito con il dock di ricarica visibile nelle fotografie, ma è possibile rimuoverlo in qualsiasi momento.

A prima vista, è difficile vedere il fascino dell’Home Hub. Dopotutto, è essenzialmente un tablet precaricato con l’app SmartThings dell’azienda. Potresti ottenere lo stesso programma per il tuo telefono. In un altro contesto, è un approccio alternativo a un display intelligente. Samsung non ha tentato di produrre un dispositivo che aspira ad essere il punto focale della tua casa, come Amazon Echo Show 15. L’attenzione è ristretta in questo caso, il che potrebbe interessare alcuni lettori.

L’Home Hub sarà disponibile in Corea a marzo, con disponibilità globale da seguire in seguito.