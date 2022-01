I prezzi sono ai minimi storici da Expert, grazie alla presenza di un volantino veramente incantevole, dotato di riduzioni importanti anche su prodotti dalla qualità decisamente elevata. Tutti gli utenti possono godere delle medesime offerte, data l’ampia disponibilità sul territorio nazionale.

Uno degli aspetti più importanti del suddetto volantino è proprio questo, cercare di offrire al consumatore la più ampia possibilità di accesso, in quanto gli acquisti possono essere completati allo stesso modo nei punti vendita in Italia, in aggiunta direttamente al sito ufficiale. Non bisogna trascurare la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: che occasioni da non lasciarsi sfuggire

Tante offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire vi attendono da Expert, aprendo ad esempio il volantino si possono trovare innumerevoli smartphone a prezzi decisamente convenienti, anche appartenenti alla fascia alta della telefonia mobile. I due top di gamma da non perdere di vista sono Apple iPhone 12 Mini, il più economico della scorsa generazione, in vendita a 649 euro, oppure l’eccellente Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale è oggi pari a 549 euro.

Volendo invece accontentare anche gli utenti interessati a prodotti decisamente più economici, l’azienda ha lanciato offerte dalla spesa massima di 300 euro, garantendo l’accesso a Motorola Moto G30, Realme C11, Redmi Note 10 e Redmi 9A, Oppo A53s, TCL 20L o anche Motorola E7i. I dettagli sono rimandati al sito.