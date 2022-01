Le offerte Euronics sono davvero da non perdere, i prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto ai listini originari, garantendo difatti al consumatore finale un risparmio che supera abbondantemente le più rosee aspettative, o quanto comunque previsto di base.

La soluzione che troverete perfettamente raccontata nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, precisando comunque che i prodotti potrebbero presentare prezzi differenti in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio è di verificare di persona le disponibilità presso il negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: il volantino dalle mille offerte speciali

Euronics non finisce mai di stupire, anche in questi giorni l’azienda è stata in grado di mettere a disposizione di alcuni utenti una campagna promozionale di tutto rispetto, infarcita di prezzi sempre più bassi ed economici. Parlando di smartphone, all’interno del volantino troviamo un singolo modello, quale è l’Oppo A94, il cui prezzo finale è di 299 euro. Potrebbe apparire come uno dei tanti, ma Oppo è molto legata allo stesso, il quale comunque punta forte sul display AMOLED, su un buon comparto fotografico e prestazioni di ottimo livello.

Molto buone sono anche le promozioni legate ai tablet di casa Lenovo, in vendita a 299 euro e 199 euro, con i modelli Tab P11 e Tab M10 Plus. Per conoscere e scoprire da vicino il volantino Euronics, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito, troverete tutti gli sconti e le varie offerte pensate per voi.