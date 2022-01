Gli smartphone sono scontatissimi da Comet, la nuova campagna promozionale avvicina gli utenti all’acquisto di prodotti di tecnologia, aiutandoli a risparmiare moltissimo rispetto al listino originario, e promettendo in cambio una qualità ben superiore alle aspettative.

Il volantino parte prima di tutto dall’essere più disponibile possibile sul territorio nazionale, data infatti la possibilità di completare gli acquisti, sia recandosi personalmente in negozio, che affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Quest’ultimo rappresenta indiscutibilmente il mezzo ideale per risparmiare, infatti sarà possibile ricevere la merce gratis presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi nel caso in cui l’ordine dovesse superare il valore limite di 49 euro.

Comet: le offerte del nuovo anno

Comet vuole far risparmiare più utenti possibili, per l’occasione l’azienda ha difatti deciso di lanciare una campagna promozionale infarcita di Saldi Invernali e di prezzi sempre più convenienti. Tra questi spiccano chiaramente modelli di altissimo profilo, in vendita a cifre ridotte, come Oppo Reno6 Pro disponibile a soli 699 euro, ma anche Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale è oggi di 569 euro, oppure un Galaxy Z Flip3, il foldable più economico e desiderato, acquistabile a 799 euro.

Le alternative più economiche sono ovviamente presenti, e coinvolgono prodotti del calibro di Galaxy S20 FE, Edge 30 Lite, Galaxy A52s, Oppo Find X3 Lite, Redmi 9C, Redmi Note 10 o anche Xiaomi Mi 11 Lite 5G, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 400 euro. Ogni informazione è raccolta a questo link.