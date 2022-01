Samsung durante il CES 2022 ha sottolineato l’intento dell’azienda di avvicinarsi sempre di più ad un futuro senza limiti, sempre connessi, su misura e a favore dell’ambiente. Questo concetto, sintetizzato dall’azienda nell’espressione “Together for Tomorrow”, punta ad un atteggiamento positivo e rivoluzionario per noi stessi, per gli altri e per il pianeta. Per raggiungere questi obiettivi, Samsung sta realizzando una serie di prodotti in linea con quest’idea del futuro.

Futuro sempre più sostenibile con Samsung

Il primo obiettivo dell’azienda è la sostenibilità. L’azienda mira a ridurre la produzione, gli imballaggi utilizzati, e il riciclo di materiali e prodotti. Carbon Trust ha riconosciuto a livello globale l’impegno dell’azienda. I semiconduttori prodotti l’anno scorso hanno già ridotto le emissioni di 700.000 tonnellate. Anche Samsung Visual Display rispetto al 2021 verrà prodotto con 30 volte più plastica riciclata quest’anno. Lo stesso vale per smartphone ed elettrodomestici.

L’azienda ha annunciato l’espansione a livello globale del suo pluripremiato Eco-Packaging program, per trasformare le scatole dei televisori in piccoli mobili o oggetti di arredo. L’azienda vuole che la sostenibilità sia parte integrante della vita di tutti i giorni dei consumatori, non solo dell’azienda. Ad esempio, Solar One Remote si ricaricherà usando le radio frequenze emesse da dispositivi come i router Wi-Fi. Anche le batterie saranno rivoluzionate. Entro i prossimi 3 anni l’azienda punta a ridurre il consumo energetico di TV e caricabatterie a zero in modalità stand by.

Nel settore mobile, ha lanciato Galaxy for the Planet, una piattaforma che promuove l’importanza della riduzione del carbonio. L’azienda dimostra il suo impegno anche nella decisione di rendere questi dispositivi Open Source. La decisione di rendere utilizzabili queste tecnologie liberamente riflette l’impegno che trascende le dinamiche dell’industria.

Esperienze personalizzate per tutti

Oltre alla sostenibilità, Samsung punta a soddisfare le esigenze diverse di tutti i consumatori. Ognuno di noi è unico e abbiamo tutti stili di vita diversi. Questo approccio dell’azienda definito people first è il nucleo principale. The Freestyle ad esempio rende l’intrattenimento versatile, portatile e adatto a tutti. Samsung Gaming Hub, invece, è la nuova piattaforma in arrivo quest’anno. Infine, Odyssey Ark è un monitor gaming curvo da che offre uno straordinario livello di immersione. Anche la linea Bespoke, della line up di elettrodomestici Samsung, subirà dei cambiamenti.

Connettività senza soluzione di continuità

Per costruire un futuro migliore è importante che tutti i dispositivi fino ad ora citati si connettano senza soluzione di continuità. L’azienda ha inaugurato un’era di esperienze connesse davvero senza soluzione di continuità. Il nuovo Samsung Home Hub collega tutti i dispositivi con SmartThings. Ci sarà più interoperabilità tra i dispositivi di tutti i brand per garantire una scelta più ampia e migliorare la sicurezza e la facilità d’uso di prodotti e servizi.